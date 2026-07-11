Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 09:45

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Столица представила программу "Московский чекап" на форуме "Россия и мир"

Столица представила программу "Московский чекап" на форуме "Россия и мир"

"Новости дня": главный корпус ГКБ им Буянова реконструируют в два этапа

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Москва представила программу "Московский чекап" на форуме "Россия и мир". Сервис через приложение ЕМИАС подбирает индивидуальный план обследований на основе онлайн-анкеты, данных электронной медицинской карты и анализа искусственного интеллекта.

В столичном департаменте здравоохранения отметили, что пациенту необходимо прийти в медицинскую организацию только для прохождения назначенных обследований и получения персональных рекомендаций. В Москве также используют сервисы "Умный прием" и "Умная госпитализация".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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