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11 июля, 09:30

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Специалисты обновят почти 40 тысяч квадратных метров покрытия на Пречистенской набережной

Специалисты обновят почти 40 тысяч квадратных метров покрытия на Пречистенской набережной

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Специалисты обновят почти 40 тысяч квадратных метров покрытия на Пречистенской набережной. На территории также установят скамейки, выполнят озеленение и нанесут новую дорожную разметку.

Работы на Пречистенской набережной проводят впервые за 9 лет. В этом году также обновят Новодевичью, Ростовскую и Фрунзенскую набережные. По данным столичных властей, за 15 лет в Москве благоустроили более 60 набережных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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