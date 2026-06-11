Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве на длинные праздники в честь Дня России изменится режим работы социальных учреждений. Экстренные службы города будут на связи круглосуточно. Подробный график работы учреждений можно узнать на сайте mos.ru и сайтах ведомств.

"Столица активно развивает и обновляет сеть центров женского здоровья. Уже открыто 16 таких клиник, где женщины в комфортных условиях в рамках одной медорганизации могут получить полный спектр качественной медпомощи – от консультаций и диагностики до сопровождения беременности. В этом году сеть пополнится еще шестью центрами", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

На востоке Москвы после обновления открылся Дворец бракосочетаний № 5. Ежегодно здесь будут регистрировать более 4 тысяч браков. С момента открытия дворец уже принял 50 первых пар.