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10 октября, 11:00

Наука

Земля пройдет сквозь метеорный поток Дельта-Ауригиды 11 октября

Земля пройдет сквозь метеорный поток Дельта-Ауригиды 11 октября

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Земля пройдет сквозь метеорный поток Дельта-Ауригиды 11 октября. Ученые зовут его "сиротой", поскольку родительское тело до сих пор неизвестно.

Интенсивность у него небольшая – от 2 до 5 метеоров в час, зато вспышки будут яркими. Благодаря новолунию небо идеально для наблюдений, поэтому разглядеть космические огоньки сможет каждый, кто уедет подальше от городских огней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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