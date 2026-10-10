Земля пройдет сквозь метеорный поток Дельта-Ауригиды 11 октября. Ученые зовут его "сиротой", поскольку родительское тело до сих пор неизвестно.

Интенсивность у него небольшая – от 2 до 5 метеоров в час, зато вспышки будут яркими. Благодаря новолунию небо идеально для наблюдений, поэтому разглядеть космические огоньки сможет каждый, кто уедет подальше от городских огней.

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