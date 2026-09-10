Сергунина рассказала, что представит Москва на Международном фестивале молодежи

Москва примет участие в Международном фестивале молодежи. Он начнется 11 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч участников из 191 страны. Столица представит на фестивале стенд "Москва – город будущего", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Кроме того, на стенде проекта "Сделано в Москве" в торгово-выставочной зоне представят продукцию 35 брендов: одежду, аксессуары, косметику, книги и товары для дома.

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