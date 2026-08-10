Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России

Леонид Слуцкий назначен главным тренером сборной России по медиафутболу. Первый матч команда проведет 4 сентября против медийной сборной Таджикистана.

Ранее Слуцкий работал в ряде российских клубов. Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России. Также он возглавлял сборную России, которая неудачно выступила на чемпионате Европы 2016 года. Последним местом работы специалиста был китайский клуб "Шанхай Шэньхуа".

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