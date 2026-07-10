Климатолог рассказал, почему сильные дожди стали чаще в России

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10 июля, 12:15

Общество

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Сильные летние ливни и раньше наблюдались в России, однако изменение климата напрямую влияет на их характер. Как сообщил заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский, из-за изменения климата и увеличения количества влаги в воздухе осадки становятся более мощными и затяжными.

Особенно ярко эта тенденция проявляется на юге европейской части страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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