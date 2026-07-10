Климатолог оценил изменения летнего климата в России

Летние месяцы в России стали заметно теплее, чем 50 лет назад, а количество осадков за этот период выросло. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

По его словам, дожди приносят больше миллиметров осадков, а сам летний сезон расширяется. Для центральной части Европейской России характерны именно продолжительные осадки, при этом залповые ливни становятся признаком нового климата и постепенно превращаются в норму.

Чернокульский отметил, что рост температуры фиксируется в целом, но особенно ярко он проявляется в летний период. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.