Собянин и Кириенко встретились с участниками первой смены лагеря "Кутузов"

Сергей Собянин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провели встречу с участниками первой смены в детском спортивно-патриотическом палаточном лагере "Кутузов" вблизи села Успенского.

По словам мэра столицы, в этом году планируется продолжить возрожденную традицию палаточных лагерей для старшеклассников. В этом году открыто 10 таких лагерей. Ожидается, что за сезон они примут более 13 тысяч детей.

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