График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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10 июня, 18:30

Общество

Журналист Олег Леонов поздравил социальных работников ЦАО с профессиональным праздником

Журналист Олег Леонов поздравил социальных работников ЦАО с профессиональным праздником

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8 июня в Центральном административном округе (ЦАО) прошли встречи и праздничные мероприятия, посвященные Дню социального работника. Поздравления принимали специалисты, которые ежедневно помогают москвичам старшего поколения, людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, нуждающимся в поддержке. 

Один из примеров такой адресной помощи – семья Поляковых из Мещанского района. Уже более 6 лет социальный работник центра "Мой социальный помощник" Александр Бесчастный помогает Вячеславу Васильевичу и Алле Николаевне в повседневных вопросах. С профессиональным праздником его поздравил советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов. Вместе они навестили семью Поляковых и обсудили, как выстроена в столице система социальной поддержки.

"Лично знаком с десятками примеров самоотверженного труда социальных работников, которые каждый день поддерживают людей старшего поколения в Центральном округе: навещают их, помогают с бытовыми вопросами, оформлением услуг, доставкой лекарств и продуктов. Но главное – рядом с ними оказываются очень добрые люди, для которых забота не заканчивается перечнем служебных обязанностей. Один из таких примеров – Александр Бесчастный. Вот уже больше 6 лет он помогает семье Поляковых. После перенесенного заболевания Вячеславу Васильевичу нужен постоянный присмотр. Поэтому Александр стал для них незаменимым помощником. Такие истории показывают, что социальная работа держится на профессионализме, внимательности и искренней заботе о людях. За последние 16 лет система социальной поддержки в Москве кардинально изменилась. В ее основе сегодня – адресный подход: помощь выстраивается вокруг конкретного человека, его жизненной ситуации, возраста, состояния здоровья и семейных обстоятельств", – сказал Леонов.

Также в этот день для сотрудников социальной сферы подготовили праздничную программу в Центральном академическом Театре Российской Армии. С приветственными словами к соцработникам обратились заместитель префекта ЦАО Лариса Петрова, депутат Московской городской думы и директор театра Милена Авимская, начальник Управления опеки и попечительства департамента труда и социальной защиты населения города Татьяна Данько. Леонов вручил 15 социальным работникам ЦАО благодарности за добросовестный труд. 

После торжественной части зрителям показали музыкальный спектакль "Ревизор" в постановке режиссера и композитора Глеба Матвейчука. На крупнейшей сцене в Европе представили масштабную постановку знаменитой пьесы писателя Н. В. Гоголя.

В Москве система социальной поддержки охватывает разные жизненные ситуации: помощь горожанам старшего поколения, семьям с детьми, людям, оказавшимся в трудной ситуации, участникам СВО и их близким. 

В столице внедрены новые стандарты надомного обслуживания одиноких москвичей: все нуждающиеся в такой поддержке получают ее, при этом значительная часть времени социального работника отводится общению с подопечным. Одновременно развивается инфраструктура активного долголетия. В Москве работают более 140 центров московского долголетия, где для горожан старшего поколения организуют образовательные, культурные, спортивные и оздоровительные занятия.

Цифровые сервисы помогают сделать социальную поддержку более доступной для жителей и удобной для специалистов. Жители могут подать заявления на mos.ru, оформить льготы, выплаты, статус многодетной семьи и другие услуги дистанционно. Заявления поступают в Социальное казначейство, которое обеспечивает единый путь от обращения до назначения поддержки. Такой формат позволяет быстрее обрабатывать запросы, снижает бумажную нагрузку и помогает специалистам сосредоточиться на сопровождении людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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