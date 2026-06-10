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10 июня, 09:00

Общество

Россиянам перечислили 8 обязательных прививок

Россиянам перечислили 8 обязательных прививок

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Россияне должны сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Эти вакцины входят в национальный календарь прививок и проводятся бесплатно, напомнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, благодаря ежегодной вакцинации от гриппа заболеваемость в России остается значительно ниже, чем в других странах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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