Россиянам перечислили 8 обязательных прививок

Россияне должны сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Эти вакцины входят в национальный календарь прививок и проводятся бесплатно, напомнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, благодаря ежегодной вакцинации от гриппа заболеваемость в России остается значительно ниже, чем в других странах.

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