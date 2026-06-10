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10 июня, 07:15

Политика

Владельцев сайтов в России обяжут регистрировать пользователей через отечественные сервисы

Владельцев сайтов в России обяжут регистрировать пользователей через отечественные сервисы

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Госдума приняла закон, который обязывает владельцев сайтов и приложений регистрировать пользователей только через российские сервисы. Теперь авторизация должна проходить через российский номер телефона, "Госуслуги", Единую биометрическую систему или другие отечественные платформы.

За нарушение этого правила для физических лиц предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит более серьезное наказание – от 500 до 700 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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