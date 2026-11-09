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09 ноября, 18:45

Общество

Автоконвертация пенсионных накоплений россиян начнется 1 апреля 2027 года

Автоконвертация пенсионных накоплений россиян начнется 1 апреля 2027 года

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Автоматическая конвертация пенсионных накоплений россиян в Программу долгосрочных сбережений начнется 1 апреля 2027 года. Перед этим граждан уведомят о предстоящем переводе, а сама процедура продлится примерно 1,5 месяца.

С 12 по 31 марта 2027 года россиянам направят уведомления о конвертации. С 1 апреля по 15 мая фонды проинформируют граждан о ее завершении. При этом до 31 марта 2029 года у участников будет возможность выбрать другой негосударственный пенсионный фонд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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