Автоконвертация пенсионных накоплений россиян начнется 1 апреля 2027 года

Автоматическая конвертация пенсионных накоплений россиян в Программу долгосрочных сбережений начнется 1 апреля 2027 года. Перед этим граждан уведомят о предстоящем переводе, а сама процедура продлится примерно 1,5 месяца.

С 12 по 31 марта 2027 года россиянам направят уведомления о конвертации. С 1 апреля по 15 мая фонды проинформируют граждан о ее завершении. При этом до 31 марта 2029 года у участников будет возможность выбрать другой негосударственный пенсионный фонд.

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