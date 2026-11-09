Единое пособие для семей с детьми в РФ будут назначать по новым правилам

Единое пособие для семей с детьми планируют назначать по новым правилам. При рассмотрении заявления будут учитывать оборот по банковским счетам семьи.

Оборот по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. Если поступления укладываются в этот лимит, пособие одобрят при соблюдении остальных условий.

Новый механизм тестируют в нескольких регионах, в том числе в Московской области. С 1 апреля 2027 года его планируют распространить на всю страну. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.