Работу сайта и приложения "Циан" восстановили после пожара в дата-центре "Яндекса" под Рязанью. Также полностью восстановлена работа сервиса "Яндекс Почта".

Накануне пользователи жаловались на проблемы с доступом к маркетплейсам, почте, онлайн-кинотеатрам и сайтам мобильных операторов. Всего от пожара пострадали сотни компаний, большинство из которых с "Яндексом" напрямую не связаны.

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