Маркировку бензина экологических классов проверят на АЗС в России

Маркировку бензина экологических классов проверят на АЗС. Вице-премьер Александр Новак поручил федеральным ведомствам усилить контроль за соблюдением требований при продаже топлива классов К2, К3 и К4.

В Москве на заправках сейчас в основном представлен бензин класса К5. Для стабилизации рынка власти также ограничивают экспорт, увеличивают мощности НПЗ, сокращают сроки ремонтов и наращивают импорт топлива.

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