Первые паспорта вручили школьникам в Мосгордуме. Церемония прошла в Парадном зале, на ней присутствовали несколько десятков учеников из разных школ. Представители власти и общественности дали напутственные слова и напомнили о важности знания истории.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что знать историю необходимо для сохранения памяти о подвигах предков. Член комитета Госдумы Владислав Третьяк пожелал школьникам ставить высокие цели и добиваться их.

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