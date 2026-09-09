Жители Подмосковья смогли увидеть северное сияние

В ночь на 9 сентября жители Подмосковья могли наблюдать северное сияние. Оно появилось на фоне магнитной бури.

Заведующий отделом космических наук НИИ ядерной физики МГУ Владимир Колегаев объяснил, что полярное сияние обычно наблюдается на относительно высоких широтах. Во время магнитной бури зона, где оно может возникнуть, смещается к более низким широтам. Поэтому чем сильнее магнитная буря, тем выше вероятность увидеть северное сияние.

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