Российских школьников ожидают нововведения в новом учебном году. Теперь обществознание будут проходить только в старших классах. Увеличат количество часов по истории.

Предмет "Основы безопасности и защиты родины" разделят на безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. В курс "Россия – мои горизонты" добавят занятия об экономике и профессиях конкретного региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.