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09 июля, 13:45

Общество

Помещения в Доме моды Зайцева начали сдавать в аренду

Помещения в Доме моды Зайцева начали сдавать в аренду

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Помещения в Доме моды Вячеслава Зайцева начали сдавать в аренду. Под одной крышей расположились салоны красоты и кальян-бары. Между владельцами Дома и Госинспекцией по недвижимости возник спор о целевом использовании помещений.

Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Константин Крохин пояснил, что при сдаче в аренду нецелевое использование может привести к расторжению договора. Если владельцы являются собственниками, проверка Госинспекции может изменить ставку налога, что приведет к его увеличению в несколько раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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