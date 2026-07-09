Помещения в Доме моды Зайцева начали сдавать в аренду

Помещения в Доме моды Вячеслава Зайцева начали сдавать в аренду. Под одной крышей расположились салоны красоты и кальян-бары. Между владельцами Дома и Госинспекцией по недвижимости возник спор о целевом использовании помещений.

Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Константин Крохин пояснил, что при сдаче в аренду нецелевое использование может привести к расторжению договора. Если владельцы являются собственниками, проверка Госинспекции может изменить ставку налога, что приведет к его увеличению в несколько раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.