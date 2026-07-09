На Сокольнической линии запустили тематический поезд VK

В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный отечественной цифровой экосистеме VK. Состав вышел на Сокольническую линию.

Каждый из пяти вагонов оформлен в собственном стиле и посвящен разным сервисам. Пассажиры смогут узнать интересные факты о метро, создать эмодзи-стикер по своей фотографии, подобрать музыку по настроению, послушать подкасты или аудиокниги, а также принять участие в интерактивных активностях.

Тематический поезд будет курсировать в течение полугода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.