09 июля, 12:00Транспорт
На Сокольнической линии запустили тематический поезд VK
В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный отечественной цифровой экосистеме VK. Состав вышел на Сокольническую линию.
Каждый из пяти вагонов оформлен в собственном стиле и посвящен разным сервисам. Пассажиры смогут узнать интересные факты о метро, создать эмодзи-стикер по своей фотографии, подобрать музыку по настроению, послушать подкасты или аудиокниги, а также принять участие в интерактивных активностях.
Тематический поезд будет курсировать в течение полугода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.