Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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09 июля, 12:00

Транспорт

На Сокольнической линии запустили тематический поезд VK

На Сокольнической линии запустили тематический поезд VK

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В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный отечественной цифровой экосистеме VK. Состав вышел на Сокольническую линию.

Каждый из пяти вагонов оформлен в собственном стиле и посвящен разным сервисам. Пассажиры смогут узнать интересные факты о метро, создать эмодзи-стикер по своей фотографии, подобрать музыку по настроению, послушать подкасты или аудиокниги, а также принять участие в интерактивных активностях.

Тематический поезд будет курсировать в течение полугода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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