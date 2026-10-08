08 октября, 23:15Технологии
Эксперт предупредил о мошеннических схемах после сбоя в дата-центре "Яндекса"
Мошенники могут активизироваться на фоне произошедшего в дата-центре "Яндекса" масштабного сбоя. Об этом предупредил специалист по информационной безопасности Сергей Большаков.
Например, системные администраторы и владельцы сайтов могут получать фейковые письма якобы от лица "Яндекса". Также мошенники будут предлагать оформить "возвраты" покупателям, которые из-за сбоя не получили свои товары.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.