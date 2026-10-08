Эксперт предупредил о мошеннических схемах после сбоя в дата-центре "Яндекса"

Мошенники могут активизироваться на фоне произошедшего в дата-центре "Яндекса" масштабного сбоя. Об этом предупредил специалист по информационной безопасности Сергей Большаков.

Например, системные администраторы и владельцы сайтов могут получать фейковые письма якобы от лица "Яндекса". Также мошенники будут предлагать оформить "возвраты" покупателям, которые из-за сбоя не получили свои товары.

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