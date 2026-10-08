Суд продлил домашний арест водителю, сбившему PR-директора "Москвички"

Водителю "КамАЗа", который сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую, на полгода продлили домашний арест. По словам адвоката, его подзащитный признает вину частично и настаивает, что не собирался скрываться с места ДТП. Защита намерена обжаловать решение о продлении домашнего ареста.

ДТП произошло 11 августа на Ходынской улице. Чаковская переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик. Водитель скрылся, но позднее его задержали. Чаковская получила серьезные травмы, в том числе переломы ребер и основания черепа. Рассмотрение дела по существу начнется 13 октября.

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