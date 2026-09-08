Лариса Долина отсудила у мошенников более 114 миллионов рублей

Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 миллионов рублей с осужденных за мошенничество с квартирой артистки Ларисы Долиной.

Ответчиками выступили двое из четырех фигурантов. Все они получили тюремные сроки еще в ноябре 2025 года.

В августе 2024-го певица заявила, что стала жертвой мошенников. По словам Долиной, под влиянием злоумышленников она продала квартиру в Москве и отдала им деньги. После этого артистка отсудила недвижимость у покупательницы Полины Лурье. однако в декабре 2025 года Верховный суд вернул право собственности новой владелице жилья.

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