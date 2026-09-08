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08 сентября, 11:15

Шоу-бизнес

Лефортовский суд взыскал 114 миллионов с осужденных по делу Долиной

Лефортовский суд взыскал 114 миллионов с осужденных по делу Долиной

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Лефортовский суд Москвы взыскал 114 миллионов рублей с осужденных за мошенничество с квартирой артистки Ларисы Долиной. Ответчиками выступили двое из четырех фигурантов. Все они получили тюремные сроки в ноябре 2025 года.

В августе 2024-го певица заявила, что стала жертвой аферистов. Под влиянием злоумышленников она продала квартиру в Москве и отдала им деньги. Позднее Долина отсудила недвижимость у покупательницы Полины Лурье, но в декабре 2025 года Верховный суд вернул право собственности новой владелице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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