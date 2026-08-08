Волонтерский фестиваль "Время добра. Лето" прошел в парке "Сокольники". Гости узнали о различных направлениях волонтерской работы, например, как можно помочь животным из приютов или жителям новых регионов.

Организаторы также подготовили развлекательные мероприятия. Можно было всей семьей смастерить и раскрасить матрешку, сделать кормушки для птиц и попробовать себя в акварельной живописи.

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