Фитнес-клуб в Москве закрылся после продажи абонементов

Фитнес-клуб "Атланта Фитнес" в Москве закрылся после массовой продажи абонементов. Сейчас на сайте клуба сообщается лишь о проведении технических работ.

Как рассказали клиенты, проблемы начались после смены владельца. По их словам, незадолго до закрытия клуб активно продавал абонементы, однако вскоре перестал принимать посетителей.

Пострадали не только клиенты, но и сотрудники зала. По их словам, заработную плату им не выплачивают уже несколько месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.