Виновникам аварий с дорогими авто грозят выплаты сверх лимита ОСАГО

ДТП с участием дорогих автомобилей может обернуться многомиллионными выплатами для виновника аварии. Например, на МКАД столкнулись Lada Priora и Lamborghini стоимостью около 65 миллионов рублей.

Эксперты напоминают, что полис ОСАГО покрывает ущерб имуществу только в пределах 400 тысяч рублей. Если автомобиль потерпевшего в ДТП был застрахован по КАСКО, страховая компания оплатит ремонт, но затем сможет взыскать с виновника аварии сумму сверх лимита ОСАГО в порядке регресса.

Если же КАСКО отсутствует, владелец поврежденного автомобиля вправе потребовать возмещения ущерба напрямую с виновника аварии через суд. В случае многомиллионного ущерба исполнение таких обязательств может занять годы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.