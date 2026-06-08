Собянин: станция метро "Звенигородская" будет открыта осенью

Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии московского метро. Первый участок планируют открыть уже осенью.

В его состав войдут станции "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Также на линии будут задействованы уже достроенные станции Большой кольцевой линии "Деловой центр" и "Шелепиха".

Новый участок улучшит транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.