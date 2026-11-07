Более 120 тысяч добровольцев вступили в московское ополчение в 1941 году

Московское народное ополчение стало одной из важных страниц Битвы за Москву. В 1941 году более 120 тысяч добровольцев вступили в его ряды, чтобы защитить столицу.

Среди них были рабочие, ученые, студенты, писатели, женщины, а также мужчины, которые по возрасту или из-за брони на предприятиях могли не идти на фронт. Многие не имели военного опыта, но были готовы добровольно защищать страну.

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