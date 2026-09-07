07 сентября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 сентября
Наиболее плотное движение в Москве 7 сентября наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Об этом рассказала ведущий специалист ЦОДД Ксения Долгова.
Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской эстакаде ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.
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