В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 сентября

Наиболее плотное движение в Москве 7 сентября наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Об этом рассказала ведущий специалист ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Савеловской эстакаде ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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