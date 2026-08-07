14 школьников и студентов из Москвы отправились на мыс Челюскин

В Большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин на Таймыре отправились 14 столичных школьников и студентов колледжей. Ребят разделили на два отряда.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, москвичи в течение двух недель будут изучать флору и фауну полуострова, а потом передадут информацию в научные базы данных "Птицы России" и "Млекопитающие России", а также в профессиональные исследовательские организации.

Вторая группа отреставрирует мемориал советским полярникам. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

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