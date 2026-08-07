В вузах России появится более 60 тысяч дополнительных бюджетных мест

В вузах появится более 60 тысяч дополнительных бюджетных мест. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, все незаполненные по целевой квоте места перейдут в общий конкурс – это увеличит шансы на поступление для других поступающих.

Также министр отметил, что в приоритете направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Такая тенденция наблюдается в течение последних 3 лет.

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