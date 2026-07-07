Кассационный суд перенес заседание по поводу законности приговора Блиновской

Кассационный суд перенес заседание по жалобе Елены Блиновской на 29 июля. Адвокаты блогера рассчитывают добиться полной отмены приговора по делу, в рамках которого ей назначили 4,5 года колонии.

Адвокат Наталия Сальникова заявила, что сторона защиты просит отменить решение суда. Кассация может оставить приговор без изменений, смягчить наказание или отменить решение. Дальнейшее обжалование возможно в Верховном суде РФ.

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