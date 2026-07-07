Адвокат сообщил о праве Блиновской на обжалование приговора в Верховном суде

Защита блогера Елены Блиновской имеет право на дальнейшее обжалование приговора в Верховном суде Российской Федерации, сообщил адвокат Андрей Алешкин. По его словам, жалобы принимаются выборочно к рассмотрению коллегии Верховного суда, но право на обжалование сохраняется.

Кассационный суд 7 июля рассмотрит жалобу на приговор Блиновской. Ранее апелляция оставила в силе наказание в виде 4,5 года лишения свободы. Блиновская признала вину, является многодетной матерью, а ее дети еще маленькие. Сейчас она находится в колонии во Владимирской области.

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