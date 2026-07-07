Аргентина сыграет с Египтом на чемпионате мира по футболу

Аргентинская сборная по футболу готовится к матчу с Египтом. Главным вопросом остается противостояние с защитой соперника и нападающим Мохаммедом Салахом.

После непростой победы над Кабо-Верде у болельщиков остаются вопросы по форме команды.

Кроме того, Колумбия сыграет со Швейцарией. Обе сборные показывают хороший результат на турнире и имеют сильных игроков, поэтому выделить фаворита перед матчем сложно.

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