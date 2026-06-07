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Новости

07 июня, 22:30

Происшествия

В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус с туристами из Москвы

В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус с туристами из Москвы

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В Ярославской области в районе деревни Сверчково перевернулся экскурсионный автобус, предварительно с туристами из Москвы. На обратном пути из Углича водитель потерял управление, после чего транспорт съехал в кювет. В салоне находились 33 человека, включая 4 детей, в результате пострадали не менее 10 взрослых и 2 ребенка.

Один ребенок остается в тяжелом состоянии, еще две женщины находятся в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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