"Автодор" может внедрить систему оповещения уставших водителей

"Автодор" занялся разработкой системы, которая будет предупреждать водителей о признаках усталости во время поездки. Автоматические алгоритмы и камеры смогут фиксировать длительное движение без остановок, а также нестабильное поведение автомобиля на дороге, например отклонения от траектории.

В случае выявления подобных признаков водителю планируется отправлять SMS или звонок с рекомендацией сделать перерыв. В госкомпании отметили, что система направлена на снижение числа ДТП, связанных с усталостью за рулем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.