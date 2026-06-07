Эксперты объяснили, почему тополиный пух провоцирует аллергию

Эксперты раскрыли реальную опасность тополиного пуха. По их словам, он не просто создает неудобства, но и представляет угрозу для здоровья.

Пух действует как переносчик: в нем накапливаются пыль, споры плесени, частицы выхлопных газов и даже микроскопические клещи. Когда он попадает на слизистые оболочки носа или глаз, то пух доставляет целый комплекс агрессивных чужеродных белков, на которые и реагирует иммунная система. Часто аллергия возникает не на сам тополь, а именно на эти сопутствующие вещества.

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