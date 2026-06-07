Новости мира: Китай объявил о специальной морской операции в районе Тайваня

Китай объявил о специальной морской операции в районе Тайваня и направил в акваторию силы сразу нескольких ведомств. В Пекине заявили, что поводом стали переговоры Японии и Филиппин по вопросам морских границ, которые, по мнению китайских властей, затрагивают интересы страны.

На этом фоне Тайвань усилил наблюдение за обстановкой и развернул для контроля фрегат и патрульные катера.

В порту города Манта в Эквадоре прогремели взрывы, после которых произошел пожар. Огонь быстро охватил рыболовную гавань, сгорели более 20 лодок. По данным местных властей, пострадали 2 человека.

Парижский Диснейленд продолжает работать с убытками, несмотря на высокий интерес посетителей и статус одного из самых популярных парков развлечений в Европе.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.