Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 12:30

Город

В Москве реставрируют многоэтажки 1940-х годов

В Москве реставрируют многоэтажки 1940-х годов

В Москве наградили победителей "Красочного забега"

Вода в московских водоемах прогрелась до 18 градусов

В Москве новые линии метро строят с использованием цифрового моделирования

Собянин: в Москве запустили четвертый маршрут речного транспорта

Участники "Красочного забега" преодолели дистанцию 5 км

Около 7 тыс человек вышли на "Красочный забег" в Москве

Зрители Москвы 24 могут сообщить о проблемах района через чат-бот

Москвичам рассказали о главных спортивных событиях недели

В столичных парках и усадьбах пройдут кинопоказы и лекции

В столице продолжается восстановление исторических жилых зданий 1940–1950-х годов. Работы ведутся в разных районах города – от севера до юго-востока Москвы.

На Ленинградском шоссе реставрируют дом советской неоклассики. Рабочие обновляют фасад и возвращают зданию первоначальный цвет слоновой кости, сохраняя архитектурные элементы и балконы. Еще один объект – жилой дом в Люблине, которому около 70 лет.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕвгения МирошкинаАнна Глебова

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика