В Москве реставрируют многоэтажки 1940-х годов

В столице продолжается восстановление исторических жилых зданий 1940–1950-х годов. Работы ведутся в разных районах города – от севера до юго-востока Москвы.

На Ленинградском шоссе реставрируют дом советской неоклассики. Рабочие обновляют фасад и возвращают зданию первоначальный цвет слоновой кости, сохраняя архитектурные элементы и балконы. Еще один объект – жилой дом в Люблине, которому около 70 лет.

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