Последний день книжного фестиваля "Красная площадь" стартовал в Москве

В центре Москвы проходит заключительный день книжного фестиваля "Красная площадь". Вечером 7 июня гостей ждут встреча с Олегом Роем и поэтический перформанс создателя жанра драматического стендапа Анны Бобровской. Также пройдет суперфинал международного конкурса юных чтецов.

Ежегодно проект объединяет около 400 издательств со всей России и включает более 800 мероприятий для взрослых и детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.