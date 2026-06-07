Китай объявил о начале специальной морской операции возле Тайваня

Китай объявил о проведении специальной морской операции в акватории к востоку от Тайваня, сообщает агентство Bloomberg. В ней задействованы несколько морских ведомств, а также навигационные и спасательные службы.

Операция, по заявлению Китая, стала ответом на переговоры Японии и Филиппин по морским границам, которые затрагивают интересы страны. В ответ Тайвань направил патрульный фрегат и катера береговой охраны для наблюдения за кораблями КНР.

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