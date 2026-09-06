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06 сентября, 22:45

Транспорт

Ветераны СВО и активисты поучаствовали в автомотопробеге по северу Москвы в День города

Ветераны СВО и активисты поучаствовали в автомотопробеге по северу Москвы в День города

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В воскресенье, 6 сентября, из Бегового района стартовал праздничный автомотопробег "Вектор развития: Москва", посвященный 879-летию столицы. Мотоциклы и автомобили, украшенные флагами Москвы и России, проехали по нескольким знаковым местам севера столицы, соединив в одном маршруте исторические и современные символы города. Среди участников акции – активные жители севера столицы, общественные деятели и участники специальной военной операции.

Стартовав от Центрального московского ипподрома, они побывали у Белорусского вокзала, "Ажурного дома" на Ленинградском проспекте, транспортно-пересадочного узла "Окружная", на кампусе и в историческом парке Тимирязевской академии. Завершился автомотопробег возложением цветов к памятнику "Защитникам Отечества" в Дмитровском районе.

По приглашению организаторов к мероприятию присоединился участник СВО, ветеран боевых действий Эльдар Шарипов. Он отметил, что главная цель мероприятия – показать преемственность эпох в столице: от имперских дорог и вокзалов до технологичных магистралей и общественных пространств.

"Маршрут показывает, как в Москве сочетаются историческое наследие и достижения современности. Отдельная его часть была посвящена военной истории столицы. С Белорусского вокзала в 1941 году на фронт отправлялись воинские части и добровольцы, здесь же впервые прозвучала песня "Священная война". На Центральном Московском ипподроме в годы Великой Отечественной войны находились позиции зенитчиков, защищавших Москву от налетов вражеской авиации, а на его дорожках проходили подготовку пехотные подразделения. При этом сам ипподром остается частью современной жизни города. В рамках комплексной реконструкции восстанавливается исторический облик главного корпуса, реставрируются фасады, интерьеры и исторические ворота с конными скульптурами, одновременно обновляется спортивная инфраструктура. Это один из примеров того, как Москва развивает городские объекты, сохраняя их историческую ценность. Такая работа ведется и в отношении памятных мест: в столице насчитывается более 400 памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, состояние которых поддерживают городские службы и волонтеры", – сказал Шарипов.

Москва последовательно обновляет городскую среду, одновременно сохраняя историческое наследие. По итогам 2025 года в столице благоустроили свыше 80 знаковых территорий – парков, скверов, бульваров, площадей и общественных пространств рядом с городскими центрами притяжения. Также продолжается масштабная реставрационная программа: с 2011 года в Москве восстановили около 2,5 тысячи объектов культурного наследия. 96% памятников сегодня находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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