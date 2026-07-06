Второй вестибюль с длинными эскалаторами появится на станции "Рижская" БКЛ

В Москве продолжается строительство второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Он будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка.

В новом вестибюле установят одни из самых длинных эскалаторов в столичном метро. После его открытия у пассажиров появятся дополнительные пересадки на различные виды транспорта.

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