Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 18:15

Транспорт

Второй вестибюль с длинными эскалаторами появится на станции "Рижская" БКЛ

Второй вестибюль с длинными эскалаторами появится на станции "Рижская" БКЛ

На станции метро "Парк культуры" временно ограничили вход в часы пик

"Деньги 24": средняя цена нового автомобиля в Москве превысила 4 млн рублей

Новые ж/д маршруты на юг России помогут справиться с растущим пассажиропотоком летом

Вход на станцию метро "Парк культуры" будут закрывать в часы пик

Новые железнодорожные маршруты свяжут Москву с югом России

"Деньги 24": продажи новых авто в России выросли почти на 30%

Из Москвы и Петербурга запустят новые поезда на юг России

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 6 июля

На Курском направлении МЖД изменится движение поездов

В Москве продолжается строительство второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Он будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка.

В новом вестибюле установят одни из самых длинных эскалаторов в столичном метро. После его открытия у пассажиров появятся дополнительные пересадки на различные виды транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоАлексей Лазаренко

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика