Спектакль "Зависть" представили в театре "Школа драматического искусства"

В театре "Школа драматического искусства" представили спектакль "Зависть" по одноименному роману Юрия Олеши. Постановка посвящена человеку на переломе эпох, а Москва 1920-х годов стала важной частью сценического решения через декорации, костюмы, музыку и видеохронику.

Создатели спектакля отмечают, что сохранили дух романа и объединили в постановке несколько произведений писателя. По их словам, спектакль поднимает темы выбора жизненного пути, конфликта поколений и роли человека в меняющемся времени.

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