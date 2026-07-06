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06 июля, 04:45

Культура

Спектакль "Зависть" представили в театре "Школа драматического искусства"

Спектакль "Зависть" представили в театре "Школа драматического искусства"

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В театре "Школа драматического искусства" представили спектакль "Зависть" по одноименному роману Юрия Олеши. Постановка посвящена человеку на переломе эпох, а Москва 1920-х годов стала важной частью сценического решения через декорации, костюмы, музыку и видеохронику.

Создатели спектакля отмечают, что сохранили дух романа и объединили в постановке несколько произведений писателя. По их словам, спектакль поднимает темы выбора жизненного пути, конфликта поколений и роли человека в меняющемся времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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