В Москве водитель выставил Lada Priora на продажу после ДТП с Lamborghini

Водитель Lada Priora выставил автомобиль на продажу после ДТП с Lamborghini по пути во Внуково. Машину он оценил в 100 тысяч рублей.

Судя по кадрам с места аварии, у Priora полностью разбит капот. У Lamborghini Revuelto также зафиксированы повреждения. Стоимость такого спорткара начинается от 63–65 миллионов рублей. Даже при незначительных повреждениях лимит выплат по ОСАГО не покроет стоимость ремонта.

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