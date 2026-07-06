06 июля, 13:30Происшествия
В Москве водитель выставил Lada Priora на продажу после ДТП с Lamborghini
Водитель Lada Priora выставил автомобиль на продажу после ДТП с Lamborghini по пути во Внуково. Машину он оценил в 100 тысяч рублей.
Судя по кадрам с места аварии, у Priora полностью разбит капот. У Lamborghini Revuelto также зафиксированы повреждения. Стоимость такого спорткара начинается от 63–65 миллионов рублей. Даже при незначительных повреждениях лимит выплат по ОСАГО не покроет стоимость ремонта.
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