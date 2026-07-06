Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 13:15

Экономика

Эксперт заявил, что оборотные штрафы для АЗС помогут стабилизировать рынок топлива

Эксперт заявил, что оборотные штрафы для АЗС помогут стабилизировать рынок топлива

"Деньги 24": продажи новых авто в России выросли почти на 30%

Экономист оценил меры по стабилизации ситуации на топливном рынке в РФ

Собянин: Москва удваивает размер гранта за патентование изобретений в России

"Деньги 24": продажи апартаментов снизились в Москве из-за моратория на строительство

Путин подписал закон о стабилизации рынка топлива

ФАС возбудила дела против нескольких продавцов топлива в Москве

Инвестиционные предпочтения россиян выяснили в ходе опроса

Эксперт рассказал, почему цены на импортную технику не снижаются при укреплении рубля

В России разрешили продажу бензина стандарта "Евро-3"

Компании, которые резко повышают цены на топливо, могут столкнуться не только с обычными штрафами, но и с оборотными санкциями в виде процента от выручки. Об этом рассказал экономист Максим Чирков, отметив, что это серьезная мера для нарушителей.

По его словам, такие шаги помогают стабилизировать цены на топливном рынке. Важную роль также играют меры по увеличению поставок, использованию резервов и контролю логистики.

Подробнее о ситуации на рынке топлива – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМария Рыбакова

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика