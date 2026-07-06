Эксперт заявил, что оборотные штрафы для АЗС помогут стабилизировать рынок топлива

Компании, которые резко повышают цены на топливо, могут столкнуться не только с обычными штрафами, но и с оборотными санкциями в виде процента от выручки. Об этом рассказал экономист Максим Чирков, отметив, что это серьезная мера для нарушителей.

По его словам, такие шаги помогают стабилизировать цены на топливном рынке. Важную роль также играют меры по увеличению поставок, использованию резервов и контролю логистики.

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