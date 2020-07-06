Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Плотный трафик ожидается на вылетных магистралях в Москве вечером 3 июля

Погода и дачные поездки могут повлиять на трафик в Москве вечером 3 июля

Из-за тайфуна "Майсак" на Хайнане остановили движение транспорта

Москвичей предупредили о дачных заторах в пятницу вечером

Систему контроля падения на пути запустят на БКЛ

Новое электродепо "Новорижское" для поездов метро откроют в Красногорске

"Новости дня": беспилотные поезда на БКЛ получат помощника

Система контроля падения на пути появится на всей БКЛ

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Для комфорта пассажиров на маршрутах проекта "Москва – область" улучшают инфраструктуру. На трассах расширяют посадочные площадки, обновляют разметку, устанавливают дорожные знаки. На востребованные направления между столицей и областью запускают современные автобусы.

"Популярность электротранспорта растет, поэтому мы активно расширяем зарядную инфраструктуру в столице, как поручил Сергей Собянин. Только в рамках проекта "Энергия Москвы" установили уже более 400 зарядных станций и четыре зарядных хаба. Также для водителей электромобилей организовали удобные зарядные посты более чем в 100 районах города", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Масштабный парад ретротранспорта пройдет в Москве 11 июля. Колонна исторических трамваев и ретроавтомобилей стартует в 11:30 от станции метро "Новокузнецкая". С 12:00 до 18:00 на Чистопрудном бульваре будет работать выставка ресторанспорта.

Читайте также
транспортгородвидео

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика