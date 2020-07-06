Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Для комфорта пассажиров на маршрутах проекта "Москва – область" улучшают инфраструктуру. На трассах расширяют посадочные площадки, обновляют разметку, устанавливают дорожные знаки. На востребованные направления между столицей и областью запускают современные автобусы.

"Популярность электротранспорта растет, поэтому мы активно расширяем зарядную инфраструктуру в столице, как поручил Сергей Собянин. Только в рамках проекта "Энергия Москвы" установили уже более 400 зарядных станций и четыре зарядных хаба. Также для водителей электромобилей организовали удобные зарядные посты более чем в 100 районах города", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Масштабный парад ретротранспорта пройдет в Москве 11 июля. Колонна исторических трамваев и ретроавтомобилей стартует в 11:30 от станции метро "Новокузнецкая". С 12:00 до 18:00 на Чистопрудном бульваре будет работать выставка ресторанспорта.