Новости мира: рекордное извержение вулкана Килауэа произошло на Гавайях

Извержения вулкана Килауэа продолжаются на Гавайях. Зафиксирован рекорд фонтанирования лавы. По данным Министерства внутренних дел США, активность продолжает расти. По мнению экспертов ,выбросы могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. В 2018 году Килауэа извергался почти полгода, уничтожив более 700 домов.

Север и северо-запад Греции оказались во власти мощного грозового фронта. Особенно серьезные последствия непогода вызвала в Янине. За считаные минуты улицы превратились в бурные реки, движение транспорта затруднено, подтоплены подвалы домов и магазинов. Сильный ветер повалил деревья, а температура воздуха резко упала ниже нормы.

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